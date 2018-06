Ge: taglierà 1.200 posti di lavoro in Svizzera (2)

(AdnKronos/Ats) - Il Consiglio di Stato argoviese, in una presa di posizione diffusa oggi, deplora la "massiccia" riduzione di posti di lavoro, nonostante i numerosi sforzi compiuti durante il periodo di consultazione. Il governo accoglie tuttavia favorevolmente la decisione di mantenere nel sito di Baden le divisioni Power Services, Steam Power e Global Supply Chain, oltre a un centro di ricerca e sviluppo sulle centrali termoelettriche e a gas. Immediata anche la reazione del sindacato Syna, che annuncia in che misura verranno eliminati posti di lavoro nelle tre sedi coinvolte dalla ristrutturazione: 920 impieghi a Baden, 230 a Birr e circa una cinquantina a Oberentfelden. "Il lavoro compiuto dalla rappresentanza dei lavoratori e dal sindacato ha permesso di ridurre fortemente il numero di impieghi colpiti", sottolinea Syna. Tuttavia, il numero di dipendenti licenziati è stato ridotto anche in seguito alle numerose partenze volontarie e all'intervento di un'azienda internazionale esterna che ha deciso di assumere 50 dipendenti di Ge Power. D'altro canto, il sindacato considera positivo il trasferimento del sito di Oberentfelden a Birr, poiché volto ad assicurare posti di lavoro a lungo termine. Il sindacato, in collaborazione con i rappresentanti dei dipendenti e le parti sociali, continueranno a fare pressioni per una modica del piano di ristrutturazione voluto dall'azienda.