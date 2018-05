Gdf: direttore Agenzia Entrate in visita a comando Lombardia

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza ? Generale di Divisione, Piero Burla, ha ricevuto in visita il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. L'incontro si è tenuto presso la storica Caserma 'Cinque Giornate' di Milano. "L'occasione è stata propizia per fare un punto di situazione sul consolidato rapporto di collaborazione istituzionale tra l'Agenzia delle Entrate ed il Corpo, particolarmente proficuo in Lombardia soprattutto per quanto riguarda le attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale" si legge in una nota.