Gay: Rotta (Pd), Zelger rivela volto misogino e omofobo della Lega

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - ?Il consigliere Zelger, non contento di aver portato Verona alla cronaca per la sua infelice mozione che riporta le donne a tempi bui, oggi decide di esternare le sue teorie incivili sui gay. Per l'esponente leghista i gay 'sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie', sono generati da 'traumi infantili' e i loro rapporti fanno male alla salute. Parole che sono inaccettabili nella bocca di chiunque, ma suonano ancor più stolte se a pronunciarle è un componente delle istituzioni che dovrebbe rappresentare le cittadine e i cittadini?. Lo afferma la deputata veronese Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera. ?La Lega in soli due giorni -aggiunge- ha scoperto le carte e con Alberto Zelger, estensore della mozione antiabortista, ha mostrato il suo volto misogino e omofobo?.