Gay: rettore Verona incontra Arcigay, convegno rinviato ma si farà

Verona, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato rinviato a data da destinarsi, ma si farà il convegno in programma venerdì prossimo 25 maggio 'Richiedenti asilo - Orientamento sessuale e identità di genere', che rischiava di diventare una bagarre politica, con l'annuncio di manifestazioni 'dure' da parte di Forza Nuova. Lo ha assicurato il rettore dell'ateneo veronese Nicola Sartor stamane ai rappresentanti dell'Arcigay. Infatti stamane, prima dell'inizio della manifestazione di protesta davanti al rettorato, per la sospensione della giornata di studio del 25 maggio il rettore Nicola Sartor e il prorettore Antonio Lupo hanno ricevuto, a Palazzo Giuliari, Gabriele Piazzoni, segretario nazionale Arcigay, e Laura Pesce, presidentessa Arcigay Verona, in rappresentanza dei manifestanti. Il rettore ha ribadito le ragioni della sospensione della giornata di studio, assicurando che il convegno sarà riprogrammato, come già annunciato ieri. "Ho dovuto disporre la sospensione della giornata di studio 'Richiedenti asilo. Orientamento sessuale e identità di genere', prevista per il 25 maggio prossimo, rinviando l'approfondimento dei suoi contenuti scientifici a data da destinarsi. L'evento è uscito dall'ambito scientifico per diventare terreno di contrasto e soprattutto di ricerca di visibilità per diversi attivisti di varia estrazione", ha spiegato Sartor.