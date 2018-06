Gay: Coca Cola partner Milano Pride, nostro brand di tutti

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Coca-Cola, partner del Milano Pride, ha partecipato alla parata di questo pomeriggio con i propri dipendenti, le loro famiglie, qualsiasi esse siano, amici e parenti, contribuendo con il ?suo rosso? all'arcobaleno che ha attraversato il capoluogo meneghino. ?L'uguaglianza e la diversità sono estremamente importanti nel definire quello che siamo come brand e come azienda: Coca-Cola è il brand di tutti, in tutte le possibili diversità. Quella di oggi è stata una grande festa, uno dei nostri modi di celebrare l'Amore, il sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione?, ha dichiarato Annalisa Fabbri, direttore Marketing Coca-Cola Italia. La partecipazione dell'azienda alla parata, si legge in una nota, è stata soltanto una delle attività promosse per sostenere il mese del Pride, che è stato celebrato anche con un'edizione speciale della lattina Coca-Cola sulla quale il logo ha lasciato spazio alla parola ?Love?, sottolineando così la grandezza del sentimento in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. La lattina "Love" viene distribuita oggi e domani in alcune zone centrali dalle città - Piazza San Babila, Piazza Castello, Via Dante. Questa iniziativa è solo l'ultima testimonianza dell'impegno nel promuovere la diversità che Coca-Cola porta avanti da sempre, sia all'interno dell'azienda che all'esterno, con campagne televisive come ?Pool boy?.