Gay: C. Tajani, a Milano diritti civili e sociali camminano insieme

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - "Milano vuole continuare ad essere capitale dei diritti e città simbolo della tolleranza in cui nessuno si senta mai diverso, una città in cui diritti civili e sociali camminano insieme". Così l'assessore comunale alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani commenta la sua partecipazione al corteo del Gay Pride. "Mai come quest'anno il lavoro preparatorio del Pride ha visto collaborare diversi settori dell'amministrazione coinvolgendo non solo gli organizzatori ma anche diverse attività commerciali dell'area dove si svolge la manifestazione nel segno di una tolleranza che a Milano è di casa", conclude.