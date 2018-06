Gay: al via il 22 giugno Milano Pride, 10 giorni di eventi per diritti Lgbt

Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell'orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo lombardo per affermare i valori di libertà, rispetto delle differenze e affermazione dei diritti di tutte le minoranze. La presentazione dell'evento si è tenuta questa mattina a Palazzo Marino. L'evento, promosso dall'Arcigay Milano e dal coordinamento Arcobaleno che riunisce gruppi e associazioni Lgbt+ e non solo, prenderà il via il 22 giugno. Si spazia dallo sport al teatro, dal cinema ai fumetti con proiezioni, presentazioni di libri e talk, ma anche feste ed eventi. Il 30 giugno la parata finale con flashmob. Madrina dell'edizione 2018 è Drusilla Foer, già giudice di Strafactor e attrice teatrale e cinematografica, interprete della 'Magnifica Presenza' di Ferzan Ozpetek.