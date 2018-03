Garbage Affair, le reazioni della politica e associazioni

Sindaco di Catania Enzo Bianco

“Sin dal momento del mio insediamento ho avuto piena percezione della delicatezza delle vicende amministrative nel settore dei rifiuti. Dopo pochi mesi ho destituito la dirigente del servizio per connivenze con le imprese che operavano con il Comune; successivamente e’ stata avviata azione penale ancora in corso. Ho licenziato e denunciato dipendenti infedeli che non controllavano la qualita’ dei servizi di pulizia espletati, richiedendo favori”. Lo dice il sindaco di Catania Enzo Bianco dopo l’operazione della Dia che ha portato all’arresto di imprenditori e dirigenti comunali che avevano stretto un patto per pilotare l’appalto da 350 milioni di euro nel settore dei rifiuti. “Tutto cio’ non e’ bastato – aggiunge – e la vicenda e il quadro che vengono fuori dall’inchiesta sono torbidi e gravissimi. Essi coinvolgono miei collaboratori, che hanno tradito la fiducia da me riposta in loro. Provo rabbia e amarezza”. Il sindaco ribadisce “piena fiducia nella magistratura” e annuncia: “Assumero’ immediatamente ogni iniziativa amministrativa. Ho piu’ volte fatto ruotare dirigenti che operavano nel settore, chiamandone, previo concorso, uno da Milano. Ho chiesto la vigilanza collaborativa all’Anac, adeguandomi ai loro suggerimenti. Ho manifestato perplessita’ solo sull’ipotesi di frazionare la gara in piu’ lotti, per le evidenti difficolta’ gestionali conseguenti. Ho chiesto al Conai, tra le massime autorita’ tecniche nel settore, di darci assistenza tecnica per formulare gli elaborati della procedura di gara. Ho preteso che il bando di gara non fosse redatto da un solo soggetto, ma da un gruppo di lavoro. Ho chiesto che dal principio di rotazione non fosse escluso nessuno, trasferendo il personale ad altri servizi; tant’e’ che Fazio, gia’ da alcuni mesi, e’ stato allontanato dalla responsabilita’ della esecuzione del contratto”. E conclude: “Ho scritto personalmente alla Procura della Repubblica di Catania e all’Anac il 20 aprile 2017 e il 25 settembre 2017, segnalando l’evidente anomalia della mancata partecipazione alla gara di alcuna impresa. Tutto cio’ non e’ bastato…”.

I deputati regionali e nazionali del M5S

“Da anni denunciamo un sistema di corruttele dietro il business dei rifiuti in Sicilia e a Catania. Ora basta, la politica si assuma le proprie responsabilita’, Enzo Bianco tragga le conclusioni del suo fallimentare mandato a Catania e si dimetta”. Lo dicono i deputati regionali e nazionali del M5S della citta’ etnea riferendosi all’inchiesta “Garbage affair” della Direzione distrettuale antimafia, che ha coinvolto quattro tra funzionari e dirigenti del settore Ecologia del Comune di Catania e due imprenditori romani vicini alla Ecocar, l’azienda che per conto del Comune ha gestito in regime di prorogatio la raccolta dei rifiuti.

“Nel fare ancora una volta un plauso all’attivita’ degli inquirenti – aggiungono – pretendiamo che il sindaco del capoluogo etneo faccia un passo indietro. Questa inchiesta pesa come un macigno sull’amministrazione Bianco e rappresenta la pietra tombale sull’esperienza fallimentare del suo mandato che non poteva concludersi in modo peggiore”. “Al netto delle responsabilita’ penali e di fronte a tre gare d’appalto andate deserte e alle evidenti anomalie, le ‘colpe’ politiche sono gravissime e pesanti, non si doveva – concludono – e non si poteva ignorare quanto stava accadendo, mentre i cittadini continuano a pagare per un servizio scadente e per una raccolta differenziata mai partita”.

Il Codacons

In riferimento all’inchiesta sui rifiuti “Garbage affair”, il Codacons rivolge un plauso all’operazione della DIA e della Procura di Catania e annuncia che si costituirà parte offesa e chiederà nei confronti dei responsabili di risarcire i cittadini catanesi fino all’ultimo centesimo, pagando anche gli interessi legali”.Lo afferma l’avv. Giovanni Petrone Presidente Regionale dell’associazione dei consumatori commentando i gravi fatti corruttivi resi noti oggi dalla Magistratura.