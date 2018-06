G7, Trump: “Aboliamo tutti i dazi”

Ottawa, 9 giu. (AdnKronos) - Durante le tese discussioni con gli altri leader del riguardo ai dazi imposti dagli Usa ha fatto la proposta di considerare di abolire tutti i dazi e barriere commerciali. Lo rivela Politico citando fonti americane presenti alle discussioni, secondo le quali il presidente ha detto agli altri leader che "dovremmo almeno considerare di cancellare tutto, no dazi, no barriere". Secondo il quotidiano online Usa, a questo punto il premier canadese Justin Trudeau si sarebbe opposto all'idea: "Ed allora i sussidi?", avrebbe chiesto. Secondo Politico, i leader hanno considerato l'uscita di Trump come un'affermazione retorica. "Possiamo considerarla come un punto di partenza" per la discussione, ha detto Angela Merkel. Non è stata l'unica occasione durante la quale Trump ieri ha parlato, questa volta in una battuta di spirito, dell': "Justin è d'accordo a tagliare tutti i dazi e le barriere tra Canada ed Usa e sono molto felice", ha detto dopo un colloquio con il premier canadese che, a sua volta, ha replicato con una battuta: "Così direi che il Nafta sta a posto", riferendosi all'accordo di libero commercio del Nord America che Trump ha voluto rinegoziare.