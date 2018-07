Fs: Tria e Toninelli, convocare assemblea entro 31 luglio

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Convocare d'urgenza un'assemblea entro il 31 luglio per il rinnovo del cda. E' quanto chiedono il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nella direttiva inviata ai vertici delle Fs, in particolare al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato, ai consiglieri di amministrazione e per conoscenza al presidente del collegio sindacale e del dipartimento del Tesoro. "Si chiede di provvedere alla convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'Organo di Amministrazione ovvero di assicurare i presupposti per lo svolgimento di un'assemblea in forma totalitaria da tenersi entro il 31 luglio prossimo", si legge nel testo della direttiva. I ministri dell'Economia e dei Trasporti hanno proceduto alla revoca del cda di Fs "ai sensi dell'articolo 6 della Legge 15 luglio 2002, n. 145", la legge Frattini.