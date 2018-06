Fs: Trenitalia e Your Personal James per nuovo servizio integrato treno-auto

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - Nasce all'insegna di una mobilità sempre più integrata il nuovo servizio di prenotazione noleggio auto con conducente, frutto della collaborazione fra Trenitalia e Your Personal James. I clienti Trenitalia, si legge in una nota, hanno infatti l'opportunità di muoversi comodamente e a un prezzo conveniente all'interno delle principali città italiane da e verso le stazioni ferroviarie, utilizzando una vettura compresa di autista a disposizione anche per servizi extraurbani. Ai viaggiatori di Trenitalia è riservato uno sconto del 12% sulle tariffe di Your Personal James. Il servizio è disponibile accedendo al portale frecciatransfer.com ed è utilizzabile nel circuito delle città di Bari, Brindisi, Bergamo, Bologna, Bolzano, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Lecce, Lucca, Matera, Milano, Monopoli, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Rimini, Roma Termini, Roma Tiburtina, Siena, Trieste, Torino, Treviso, Venezia, Mestre e Verona. Prima del pagamento e in fase di prenotazione sarà richiesto di inserire il PNR del viaggio in treno. Il noleggio di vetture, su richiesta, potrà ospitare fino a 8 passeggeri per gli spostamenti della clientela anche in caso di speciali eventi.