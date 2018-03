Fs: Sistemi Urbani presenta 70 iniziative a Real Estate Cannes

Roma, 16 mar. (AdnKronos) - Oltre 70 iniziative di sviluppo per un totale di circa 4 milioni di metri quadrati di aree e spazi in vendita o locazione, in ambito residenziale, commerciale, direzionale, industriale e turistico/alberghiero. Sono i contenuti presentati da FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) al Marchè International des Professionels de l'Immobilier (MIPIM) 2018, il più importante appuntamento annuale degli operatori del Real Estate internazionale, svoltosi a Cannes dal 13 al 16 marzo 2018. All'intero del Padiglione Italia The world's leading property market sono stati illustrati agli operatori di settore i grandi progetti immobiliari del Gruppo FS Italiane che riguardano: gli scali ferroviari di Milano, le ex Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Porta al Prato a Firenze, le aree e gli immobili della stazione di Torino Porta Susa e alcune aree adiacenti alla stazione di Roma Tiburtina con destinazione turistico-ricettiva. ?La presenza di FS Sistemi Urbani a Cannes sottolinea il nostro ruolo nei processi di trasformazione, innovazione e rigenerazione urbanistica grazie anche a un portfolio composto da compendi immobiliari localizzati in tutte le principali città d'Italia collegate dalle linee alta velocità. Occasione per fare sistema e per presentare ai circa 23mila operatori e 2.600 società presenti all'evento, le potenzialità delle nostre aree e degli immobili adiacenti alle stazioni ferroviarie e ai centri urbani?, ha dichiarato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di FS Sistemi Urbani incontrando, nel Padiglione Italia, i maggiori partner istituzionali e le Istituzioni territoriali in cooperazione con l'Italian Trade Agency.