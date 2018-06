Fs: sindacati, in attesa avvio confronto, a breve sciopero appalti

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Sarà proclamato a breve la proclamazione lo sciopero nazionale dell'intero settore dei servizi ferroviari in appalto del Gruppo Fs Italiane. Ad annunciarlo Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità, in merito alla situazione dei lavoratori che si occupano di pulizia a bordo treno e a terra, di ristorazione, di attività di micro manutenzione e accompagnamento notte. ?Pur apprezzando il ruolo e l'azione svolti dal Ministero del Lavoro - spiegano le organizzazioni sindacali dei trasporti - le ipotesi del Gruppo Fs Italiane sono ancora delle enunciazioni e non avendo ravvisato al momento atti concreti su cui aprire un confronto serio e definitivo, abbiamo chiuso con esito negativo la procedura di raffreddamento e conciliazione, preliminare alla proclamazione dello sciopero?. ?Le problematiche alla base della vertenza sugli appalti - ricordano infine Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità - sono relative all'esaurimento degli ammortizzatori sociali per una platea di circa 3 mila lavoratori del settore su 10 mila totali per cui serve trovare una soluzione entro luglio. Inoltre alle criticità connesse alle procedure di affidamento dei lotti messi a gara con ribassi eccessivi, alla mancata applicazione delle clausole sociali ed ai cambi continui delle imprese alle quali vengono affidati i servizi in appalto che di fatto determinano la non applicazione delle disposizioni di legge che regolano il settore?.