Fs: da domenica al via estate Trenitalia

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - L'estate Trenitalia inizia domenica 10 giugno: cambia la programmazione oraria e prendono il via speciali promozioni per famiglie, giovani, anziani e viaggi pet friendly. Il tutto all'insegna di un turismo sostenibile, conveniente, sicuro e di qualità con oltre 110 fermate aggiuntive stagionali di Frecce, InterCity e Freccialink nelle più gettonate mete balneari e montane. Le promozioni estive prevedono speciali sconti del 30%, con l'offerta ?Insieme?, per gruppi fino a 5 persone; altri sconti dal 30 al 50% per giovani under 30 e senior over 60 con l'offerta ?Young? e ?Senior?; gratuità completa per minori di 15 anni accompagnati grazie a ?Bimbi gratis?; un particolare servizio di accompagnamento, finora disponibile soltanto per i ragazzi, esteso a tutti, incluse persone anziane che possono così muoversi da sole; e la possibilità di portare il proprio cane in vacanza con sé ad agosto viaggiando al prezzo simbolico di 5 euro. Numerosissime le partnership che Trenitalia ha siglato a vantaggio dei propri clienti, che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l'estate pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando musei e centri espositivi. A conferma dello slogan che accompagna l'intera programmazione stagionale della società del Gruppo FS Italiane: l'Estate è Trenitalia.