Frana Gallivaggio: Regione Lombardia rinnova richiesta stato di emergenza

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rinnovato, con una lettera al capo dipartimento della Protezione civile nazionale la richiesta dello stato di emergenza per la frana che ha colpito Gallivaggio, in provincia di Sondrio. "Regione Lombardia, Provincia, Comunità Montana e amministrazioni comunali hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile - ha detto l'assessore regionale al Territorio e Protezione Civile - dimostrando sin da subito vicinanza nei confronti della popolazione coinvolta garantendo risorse, personale, supporto tecnico e logistico. Ora tocca al governo centrale dichiarare l'indispensabile stato di emergenza in queste ore difficili per la popolazione della Valchiavenna. Ad oggi infatti la dichiarazione dello stato di emergenza che è assolutamente indispensabile per accelerare tutte le procedure per la costruzione di una pista di collegamento con le popolazioni isolate, anche al fine di garantire la tenuta della stagione turistica, non è ancora pervenuta". Per l'assessore "è necessario sollecitare nuovamente il riconoscimento dello stato di emergenza in modo da poter procedere con la massima urgenza all'avvio dei lavori per il tracciato alternativo provvisorio e per poter attivare le necessarie misure a sostegno della popolazione locale e delle attività economiche e produttive della valle, anche per salvaguardare la situazione turistica estiva".