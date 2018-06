Frana Gallivaggio: Fontana, ottima notizia riconoscimento stato emergenza

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - "Il riconoscimento dello stato di emergenza per la frana del Gallivaggio, come atto del primo Consiglio dei ministri del nuovo governo, è un'ottima notizia per la Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la decisione del Consiglio dei Ministri che, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). "Non avevo dubbi che l'efficienza di questo nuovo esecutivo avrebbe permesso di ottenere in tempi record un provvedimento atteso dal territorio e da noi auspicato", conclude Fontana. "L'importantissima decisione assunta dal Consiglio dei ministri - dichiara l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile - rende ancor più strategico l'incontro già programmato per domani in Prefettura a Sondrio per definire gli interventi da porre in essere per mitigare il disagio delle popolazioni che vivono in Valchiavenna".