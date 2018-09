Formazione: Mip, al via master in Luxury management a Dubai

Milano, 17 set. (Labitalia) - Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business e l'Università australiana di Wollongong hanno annunciato una partnership tesa a sviluppare nuovi programmi post-laurea nel luxury brand management in Medio Oriente. Si comincerà nel 2019 con il primo Global Executive Master in Luxury Management (Gemlux): il corso - 12 mesi intensivi part time per permettere a professionisti con già alcuni anni di lavoro alle spalle di conciliare formazione e attività - offrirà un'esperienza e una conoscenza distintive nella gestione complessiva dei marchi di lusso, consentendo di trascorrere periodi non solo a Dubai, ma anche a Milano, Parigi e Ginevra. ?Sono già 12 anni che come Mip eroghiamo percorsi formativi nel luxury management - spiega il professor Alessandro Brun, direttore del master Gemlux - ma è la prima volta che ci rivolgiamo a executive con una certa esperienza. Il master verrà svolto a Dubai perché oggi è una delle principali capitali del luxury shopping, ma avrà importanti sessioni anche a Milano, che rimane la capitale del lusso e del design, a Ginevra e a Parigi, per visitare alcune aziende di eccellenza e parlare con il loro top management, favorendo una formazione basata sull'esperienza". "Non si tratta infatti solo di moda, ma anche di orologi, gioielli, yacht, automobili, pelletteria, profumi, settori in cui esistono straordinarie competenze nella manifattura, nel design e nel marketing, ma spesso non nel management. Noi, come business school di una scuola politecnica, possiamo offrire invece una formazione che copre tutta la filiera produttiva e include operations, supply chain, distribuzione, retail, marketing?, aggiunge. L'Università australiana di Wollongong rientra tra le più prestigiose del mondo, è stato il primo Ateneo estero ad aprire a Dubai e continua ad essere il più grande, nonché il più accreditato e lungimirante del Medio Oriente. Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business è riconosciuta da oltre 30 anni come una business school di prim'ordine, in grado di attrarre laureati che puntano a carriere manageriali, nel mondo degli affari e nella pubblica amministrazione, nonché aziende che desiderino migliorare organizzazione e strategie. "Uowd - commenta Alex Frino, vicecancelliere dell'Università di Wollongong - è entusiasta di collaborare con il Mip per sviluppare il luxury brand management negli Emirati Arabi Uniti: questa iniziativa riconosce il significato commerciale e culturale del mercato del lusso in Medio Oriente e prevediamo che sarà estremamente utile per i professionisti che operano non solo nella moda, ma anche nel mondo delle automobili, nella nautica, nei gioielli. Uowd è stata la prima università internazionale a stanziarsi a Dubai e offre una competenza senza precedenti nell'istruzione terziaria nella regione del Golfo?. Anche Andrea Sianesi, Dean del Mip, ha sottolineato l'importanza di questa partnership strategica: ?Siamo lieti di collaborare con l'Università di Wollongong Dubai (Uowd), perché questa collaborazione ci offre la possibilità di ottenere utili informazioni sull'educazione nella regione del Golfo e di creare nuove sinergie nel campo della gestione del lusso".