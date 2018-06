Food: Stecco Natura si allea con Shun Tak Holdings e punta su Asia

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - FF, azienda leader nella distribuzione di gelati siciliani su stecco con il marchio Stecco Natura Gelaterie, ha firmato oggi un accordo con Icy Matters Company Limited (Icy Matters) per lo sviluppo ed il 'roll-out' di punti vendita Stecco Natura Gelaterie a Hong Kong, in Cina, a Macao ed a Taiwan. Lo rende noto la società precisando che Icy Matters è una società interamente controllata da Shun Tak Holdings Limited, gruppo diversificato e quotato ad Hong Kong con attività focalizzate nel settore dei trasporti, dell'immobiliare e dell'ospitalità su tutto il territorio cinese ed in espansione anche in altre regioni dell'Asia. Il gruppo, che ha registrato ricavi nel 2017 pari a 6,3 miliardi di dollari di Hong Kong (700 milioni di euro circa), è stato fondato nel 1972 dal leggendario imprenditore cinese Stanley Ho. FF è controllata dai due fondatori Cristian Ielo e Massimo Mirabella e ha come socio di riferimento Andrea Morante. L'accordo prevede, fra l'altro, lo sviluppo di punti vendita per introdurre il concept ed i gelati Stecco Natura in una vasta regione asiatica dove il mercato cinese, da solo, ha recentemente superato gli Stati Uniti come il maggiore mercato di consumo di gelati al mondo.