Fondazioni: Gilberto Murano nominato nuovo presidente di Cariparo

Padova, 26 apr. (AdnKronos) - Il Consiglio Generale della Fondazione ha nominato oggi Gilberto Muraro Presidente della Fondazione per i prossimi 4 anni. Padovano, professore emerito di Scienza delle Finanze presso l'Università degli Studi di Padova, ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi, tra cui Rettore dell'Ateneo patavino, Presidente della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (Ministero Economia e Finanza), Presidente della Società italiana di economia pubblica e dell'Associazione italiana di economia sanitaria, e da ultimo Presidente della Cassa di Risparmio del Veneto. È stato altresì vicepresidente del Consiglio superiore di sanità. Oltre ad una lunga carriera come professore universitario, ha svolto numerose ricerche applicate per conto dell'OCSE, di amministrazioni pubbliche e di centri di ricerca pubblici e privati, oltre che aver fatto parte di numerose Commissioni su temi di economia pubblica, tra cui il Gruppo di esperti Economici nel Comitato dell'Ambiente OCSE e del Comitato tecnico per la riforma tributaria presso il MEF. È attualmente vicepresidente di Sinloc spa. Impegnato anche sul fronte civile e sociale, è stato presidente della Fondazione Morgagni (per la ricerca medica sull'esofago) e della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata. Il Consiglio ha altresì nominato Antonio Finotti Presidente Emerito per l'impegno da lui profuso nel corso del suo mandato, contribuendo con competenza e grande spirito di dedizione alla crescita e allo sviluppo dell'Ente. Il Consiglio ha sottolineato come il suo apporto nel corso degli anni rappresenti un patrimonio di conoscenze ed esperienze che la Fondazione non può disperdere. Il titolo, inserito nello statuto della Fondazione, è onorifico e non remunerato.