Fondazione Cariplo: a ricerca scientifica 500 mln per oltre 2mila progetti

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Quasi 500 milioni di euro per oltre 2mila progetti, dalla biomedicina all'agroalimentare, per 6.030 ricercatori inseriti, di cui il 40% donne. Sono alcuni dei risultati ottenuti della Fondazione Cariplo in 27 anni di sostegno alla ricerca scientifica, presentati dai vertici della fondazione a Milano, in una serata al Piccolo Teatro Studio Melato. Diversi gli ambiti di ricerca sostenuti dalla Fondazione Cariplo: dalla biomedicina all'ambiente e alle biotecnologie, dalla società all'agroalimentare, dalla fisica alla chimica fino all'ingegneria. Sono stati inoltre circa 250 i reviewer attivati ogni anno e le pubblicazioni scientifiche peer reviewed sono state 4.640. Ma sono anche stati registrati 70 brevetti e sono nati 10 spin-off e oltre 200 startup accelerate. "Da molti anni sono alla guida della Fondazione e fra un anno ci sarà un altro presidente", ha detto Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo. "Ma in tutti questi anni la Fondazione ha avuto alcuni elementi caratteristici: è una fondazione di giovani, è giovane e che vive quindi i problemi nei quali siamo immersi, ma ha anche una grande passione, un grande cuore e una grande competenza". Guzzetti ha sottolineato che "abbiamo fatto insieme tanti passi avanti nella soluzione a problemi anche quotidiani, dalla ricerca biomedica a quella sociale, dal trasferimento tecnologico alla ricerca agroalimentare. Vorrei a questo punto della mia carriera e della mia vita consegnare un mandato a tutti i ricercatori in cui abbiamo creduto: vi chiedo di testimoniare con ancora più vigore i nostri valori e di sentirvi appartenenti alla medesima comunità".