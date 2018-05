Fisco: Transfer Pricing, pronta nuova procedura (2)

(AdnKronos) - In base al provvedimento, per accedere alla procedura le imprese devono indirizzare apposita istanza all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle entrate nella quale deve essere indicato, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l'attivazione. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza con l'emissione di un atto motivato dell'Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito. In caso di eventuale mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l'attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell'istanza. Resta ferma, inoltre, la facoltà per il contribuente di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.