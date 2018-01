Fisco: Mauri (Pd), proposte Brunetta portano a tagli welfare

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Brunetta ha un concetto singolare di equità e riduce tutto a slogan, perché nel merito non sa cosa dire. Le variegate proposte che cercano di vendere loro sono irrealizzabili se non al prezzo di pesantissimi tagli al welfare e non solo che dovranno pagare lavoratori, artigiani, pensionati come è già successo quando hanno governato". Lo afferma Matteo Mauri, vicecapogruppo del Pd alla Camera. "Vogliono dare lezione quelli che hanno portato l'Italia al collasso. E la vogliono dare proprio a chi ha rilanciato l'economia dopo la crisi più dura degli ultimi ottant'anni".