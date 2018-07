Fisco: Ganga (Cisl), aprire confronto con Governo

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - ?Le considerazioni della Corte dei Conti ci ricordano quanto sia urgente riaprire il capitolo fiscale nel nostro paese?. Così Ignazio Ganga, segretario confederale della Cisl, commenta quanto sostenuto dalla Corte dei Conti nel Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica. ?La Cisl ha messo sul campo una propria proposta di riforma già nel 2015- continua Ganga- attraverso un disegno di legge di iniziativa popolare peraltro mai discusso in Parlamento. Prevediamo una revisione dell'irpef per alleggerire la pressione fiscale proprio sui lavoratori e pensionati che presentano redditi medi e bassi, così come auspicato anche dalla Corte. "Chiediamo - prosegue Ganga - anche la semplificazione ed il potenziamento dei sostegni fiscali alle famiglie con figli, che più di altre hanno subito le difficoltà scaturite dalla recente crisi economica. Infine, contempliamo una più serrata lotta all'evasione fiscale, un fisco più giusto ed equo, ?amico' di lavoratori e pensionati, sgravi fiscali per le famiglie". "Su queste basi- conclude Ganga- vorremmo al più presto aprire un proficuo confronto col governo andando incontro alle effettive esigenze di lavoratrici, lavoratori e pensionati che continuano a sopportare il peso di un fisco difficilmente sostenibile".