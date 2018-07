Fiori d’arancio al Teatro Massimo, si posa Gabriele Ferro

Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Il Maestro Gabriele Ferro, direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo si è sposato oggi pomeriggio a Villa Trabia a Palermo con Barbara De Stefani. I due sono stati uniti in matrimonio dal Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che ha ringraziato gli sposi "per il loro amore per Palermo e il Maestro Ferro per il ruolo fondamentale svolto nel rendere il Teatro Massimo una delle eccellenze della città". Erano presenti alla cerimonia rappresentanti del Teatro Massimo, tra i quali il sovrintendente Francesco Giambrone e una delegazione dell'Orchestra che ha eseguito la marcia nuziale. Hanno preso parte alla cerimonia anche Roberto Andò, Marco Betta, Marcello Panni e la sovrintendente Rosanna Purchia e altri dirigenti del Teatro San Carlo di Napoli, dove Gabriele Ferro è stato direttore musicale.