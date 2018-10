FI: Tavolo su innovazione a IdeeItalia, investire qui per impatto su Pil

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Per creare nuova crescita bisogna cogliere le opportunità delle nuove tecnologie, ecco perché necessitano maggiori investimenti e nuove competenze. Questa l'idea di fondo emersa dal tavolo ?Innovazione e ricerca, la competitività che ci fa crescere in Europa e nel mondo' di '#IdeeItalia. La voce del Paese', la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano. Per Roberto Viola, direttore generale Communications Networks, Content and Technology della Commissione Europea: ?I paesi che più investono nell'innovazione tecnologica sono quelli che crescono di più, un'agenda per la crescita passa per maggiori investimenti in questi settori". Internet , ha sottolineato Fabio Vaccarono, managing director Google Italia "è il futuro industriale dell'economia planetaria. L'Italia ha un'opportunità straordinaria: mettere in rete le nostre eccellenze, anche quelle medio-piccole, per competere con tutte le altre aziende a livello mondiale, accedendo a mercati di miliardi di persone. Per cogliere questa opportunità servono nuove e specifiche competenze indispensabili per sviluppare pensiero e strategia digitale. Internet in un mondo iperconnesso è il mestiere di tutti". Proprio per questo "per un Paese come l'Italia - ha evidenziato Barbara Cominelli, dg marketing Microsoft Italia -, cogliere l'opportunità delle nuove tecnologie significa generare 1% in più di Pil ogni anno. Il tema non è la disponibilità tecnologica ma le capacità di utilizzarla, cioè le competenze digitali". Insomma, "La trasformazione digitale - ha spiegato Filippo De Vita, responsabile marketing servizi digitali di Vodafone Italia - è poter prendere decisioni basandosi su dati reali, il digitale è questo. I dati raccolti in rete vengono messi a disposizione della Pa per compiere scelte basate su dati reali e non sulle eventualità".