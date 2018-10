FI: Tavolo su innovazione a IdeeItalia, investire qui per impatto su Pil (2)

(AdnKronos) - Ma non solo. "Digitale, tecnologia, innovazione - ha detto Andrea Colombo, ceo di U-Start -, non hanno il peso specifico che meriterebbero e questo è molto grave perché, nel panorama attuale, sono carenze che incidono anche sul mercato del lavoro. Ciò significa che attraverso l'imprenditorialità digitale si investe sul capitale umano. E il sistema Paese deve essere in grado di sfruttare tutte le possibilità che il digitale ci dà". Le start up innovative, ha rivelato Marco Gay, ceo di Digital Magics "sono 9600 aziende. Sono realtà che hanno investito in economia digitale e creano lavoro". Ma per poter progredire e creare nuova ricchezza "abbiamo bisogno - ha sottolineato Carlo Cerami, cda di Poste Italiane - della fiducia dei mercati globalizzati. L'idea che esista un'Italia che, per affrontare le sfide dell'economia, si chiuda in se stessa è sbagliata". E la base dalla quale partire per invertire la tendenza deve essere un sistema scolastico migliore, invece "la scuola italiana - ha detto Giovanni Vinciguerra, direttore di Tuttoscuola - è come la rete idrica: un colabrodo. La perdita di studenti dalla scuola è la vera emergenza per il futuro del Paese ed ha un costo enorme, circa 55 miliardi di euro. Soldi versati nelle tasche dell'ignoranza. La dispersione riguarda non solo le fasce deboli, ma anche le eccellenze. Investire in istruzione avrebbe impatto significato su Pil".