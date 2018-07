Fi: ‘Nunzia Vobis’, De Girolamo sbarca sulla carta stampata

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Si chiama 'Nunzia Vobis', la rubrica di Nunzia De Girolamo, da oggi, in prima pagina su Il Tempo. L'ex-parlamentare azzurra sbarca sulla carta stampata e dedica il suo primo corsivo alla vicenda di "Assia, la neocollaboratrice di Di Maio assunta con un compenso annuo di 70mila euro. Meritevole di tanto, a detta del ministro, poiché onesta e leale". Una storia che, sottolinea, "non è di cambiamento. E' solo la storia di un Paese che scopre con stupore e indignazione che due parole" onestà e lealtà, "che sono state il manifesto di un partito, diventano titolo di studio e di merito per una assunzione 'amichevole'". E avverte Di Maio: "Il coccodrillo dell'antipolitica se non è maneggiato con cura e coerenza alla fine mangerà anche te...".