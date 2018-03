Fi: Gasparri, da Brunetta contributo di idee e militanza

Roma, 17 mar. (AdnKronos) - ?Renato Brunetta, insieme a molti altri dirigenti di Fi, ha condotto con tenacia una grande battaglia in tante occasioni, da quella del referendum alle recenti elezioni, offrendo un contributo di idee, di militanza, di presenza politica attiva e indomita in Parlamento e non solo. Gli attacchi alla sua persona sono attacchi a tutta la classe dirigente di Fi che mai come ora deve trovare la sua unità intorno a Berlusconi, affinché una sintesi di esperienze e di nuovi apporti consenta al centrodestra di consolidare il gran risultato del 37,5 per cento ottenuto alle elezioni e possa aspirare alla guida dell'Italia insieme ai propri alleati. A Renato rinnovo amicizia e stima?. Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.