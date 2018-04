Fi: Fiori, grazie a Berlusconi per nomina a commissario Marche

Roma, 11 apr. (AdnKronos) - "Ringrazio sinceramente il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia e la stima dimostratami con la nomina a commissario per le elezioni amministrative nelle Marche". Lo afferma in una nota Marcello Fiori. "A giugno -ricorda- si andrà al voto in sedici comuni. Tra questi spiccano il capoluogo di Regione Ancona e cittadine importanti come Falconara, Grottammare e Porto Sant'Elpidio. Per affrontare al meglio queste sfide sarà molto importante costruire una coalizione di centrodestra inclusiva dei tanti movimenti civici che operano sul territorio presentando candidati credibili e programmi in grado di rispondere ai tanti problemi di governo che affliggono le nostre città". "In questo contesto la ricostruzione di una presenza importante di Forza Italia (che nelle ultime elezioni amministrative del 2016 ha ottenuto una percentuale di poco superiore al 6%) è assolutamente fondamentale: bisogna ripartire dai territori -conclude Fiori- dando voce e spazio a candidati rappresentativi, in grado di interpretare in modo credibile le istanze e le speranze della propria comunità. Sarò al lavoro, sin dalle prossime ore, per il raggiungimento di questi obiettivi".