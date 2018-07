Ferrovie: incontro tra Fs e Fontana su Trenord

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Si è svolto nel tardo pomeriggio l'incontro tra l'ad di Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'accordo per una nuovo assetto di governance della società del trasporto regionale Trenord. "In pratica si va verso una gestione separata del servizio di trasporto ferroviario regionale", spiega una nota della Regione Lombardia. L'ipotesi di accordo "intende superare" l'attuale gestione e "obiettivo comune è garantire gli investimenti per i nuovi treni e migliorare la qualità del servizio" e "l'incontro si e' svolto in un clima di fattiva collaborazione", aggiunge ancora.