FedEx-Tnt: confermato sciopero 31 maggio e 1 giugno

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - Si avvicina lo sciopero di due giorni dei lavoratori di FedEx e Tnt. I sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato la protesta indetta per il 31 maggio e per il 1 giugno prossimi, dopo il nulla di fatto, venerdì scorso, nella trattativa al Mise sulle procedure di licenziamento per 361 persone ed il trasferimento collettivo riguardante 115 persone. Le due aziende non hanno accolto la richiesta di ritirare licenziamenti e trasferimenti. Il confronto tra le parti dovrebbe ripartire il 4 giugno ed una prima verifica al Mise è prevista il 7 giugno.