Fed: Powell, prospettive economia Usa straordinariamente positive

Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Per l'economia americana, "le prospettive sono straordinariamente positive". A dirlo è Jerome Powell, presidente della Fed, durante il meeting annuale della National Association for Business Economics, a Boston. Nel suo discorso, il governatore della banca centrale americana ha difeso la politica di rialzi dei tassi, che continuerà a essere "graduale" per "bilanciare i rischi inflattivi". La condizioni del mercato del lavoro, con una disoccupazione prossima ai minimi degli ultimi 50 anni, e un'inflazione stabile, vicina all'obiettivo del 2%, "è un accoppiamento storico raro che testimonia il fatto che rimaniamo in tempi straordinari. La nostra politica attuale - spiega Powell - di graduale normalizzazione dei tassi d'interesse riflette i nostri sforzi per bilanciare gli inevitabili rischi che accompagnano i tempi straordinari, al fine di estendere l'attuale crescita, pur mantenendo la massima occupazione e un'inflazione bassa e stabile".