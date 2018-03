Fdi: Viviana Beccalossi lascia partito, scelta inevitabile

Milano, 23 mar. (AdnKronos) - "Lascio Fratelli d'Italia con grandissimo dispiacere. Una scelta dolorosa, ma ponderata e oggi inevitabile". Così Viviana Beccalossi, assessore regionale uscente della Lombardia, annuncia il suo addio a Fratelli d'Italia. Eletta consigliere regionale nel collegio di Brescia. "Da un po' di tempo però mi sono resa conto che questa comunità è cambiata e che, a torto o a ragione, alcune mie posizioni politiche, peraltro coerenti con la storia della destra lombarda e nazionale, vengono mal sopportate e non condivise. Tutto legittimo, come forse è legittimo imbarcare, per un pugno di voti, personaggi cacciati da altri partiti e dalla moralità quanto meno sospetta. Un comportamento, per il mio modo di interpretare la politica, del tutto inaccettabile", aggiunge "Ho ritenuto comunque giusto rappresentare la bandiera di Fratelli d'Italia alle ultime elezioni Oggi - prosegue la Beccalossi - a mente fredda, e a conferma delle mie manifeste perplessità, rilevo che purtroppo una linea politica supina ed ondivaga, spesso guidata dal bisogno di autoconservazione e che vanamente ho cercato di far correggere, ha prodotto numeri modesti". In merito al suo futuro politico Viviana Beccalossi conclude: "Ringrazio ancora una volta tutti coloro che mi hanno votata e resto a disposizione del presidente Fontana e della maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia. La politica, la passione per la politica e il rispetto per le istituzioni fanno parte del mio dna e, almeno quelle, nessuno potrà negarmele".