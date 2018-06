Fca: Re David, pronti a confronto con Fim e Uilm, partire da condizioni lavoro

Roma, 27 giu. - (AdnKronos) - Una piattaforma che parta dalle condizioni di lavoro: dovrà essere questo, per la Fiom, il "nocciolo duro" del nuovo contratto del gruppo Fca. A indicarlo è il segretario generale delle tute blu della Cgil, Francesca Re David, che si dice pronta ad avviare un confronto e una interlocuzione con Fim e Uilm in vista del rinnovo del contratto in scadenza a fine 2018. "Per il rinnovo del contratto del gruppo Fca, vogliamo partire dalle condizioni concrete di lavoro per costruire una piattaforma insieme ai lavoratori ", ha detto Re David presentando i risultati dell'inchiesta svolta negli stabilimenti di Fca e Cnhi. "Le condizioni di lavoro sono il nocciolo duro, ancora prima del salario", ha spiegato Re David. "Il 7 luglio concluderemo la discussione sulla piattaforma con i nostri delegati", ha riferito. Un'occasione, quella del rinnovo del contratto, che per il numero uno della Fiom rappresenta l'occasione "per superare le ferite di una rappresentanza dimezzata e di un contratto dimezzato". "La situazione è complessa ma siamo pronti ad avviare una interlocuzione con Fim e Uilm, perchè sarebbe bene avere un tavolo di confronto pur sapendo che è difficile arrivare a un'unica piattaforma", ha sottolineato Re David. Inoltre, ha aggiunto, "è necessario continuare il tavolo tecnico sulla produzione dell'auto avviato dal precedente esecutivo e questa volta ci deve essere anche Fca che finora non è stata presente".