Farmaci: Gb, in aumento ricette per antidepressivi ai bambini

Roma, 24 lug. (AdnKronos Salute) - Il numero di antidepressivi prescritti ai bambini in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord è aumentato negli ultimi 3 anni. E' quanto emerge da un'indagine pubblicata dalla Bbc. In particolare, la crescita in Inghilterra è stata pari al 15%, contro il 10% della Scozia e il 6% dell'Irlanda del Nord (mancano i dati del Galles). In totale, sono state 950 mila le ricette di questo tipo compilate da aprile 2015 a marzo 2018. Gli esperti hanno collegato l'aumento alla crescita dei tempi di attesa per l'accesso ai servizi specialistici di salute mentale. In Gb gli antidepressivi vanno prescritti ai bambini solo sotto stretta supervisione. Stando ai dati, questo tipo di ricette sono passate da 290.393 nel 2015-16 a 330.616 nel 2017-18. L'aumento maggiore si è visto fra i giovanissimi pazienti, quelli dai 12 anni in giù (+24% ricette): in questo caso le prescrizioni sono passate da 14.500 a 18.000 circa. "Attualmente solo un bambino e adolescente su quattro viene trattato per i suoi problemi di salute mentale - afferma Bernadka Dubicka, del Royal College of Psychiatrics - Il fatto che le prescrizioni di antidepressivi sono in aumento può riflettere un lento trend verso il trattamento di chi non sta bene. Ma l'importanza di dare ai bambini accesso alle terapie psicologiche non può essere superata". E' vitale che questi farmaci siano "usati con giudizio, attentamente monitorati e che rischi e benefici siano considerati per ogni singolo caso", conclude.