“Farai fine della Petacci”, minacce a sindaca leghista

Pisa, 16 giu. - (AdnKronos) - Una lettera anonima con minacce è stata recapitata a Susanna Ceccardi, sindaca leghista di Cascina (Pisa). A darne notizia oggi i quotidiani locali. Da quanto si apprende la missiva, firmata da un sedicente ''Gruppo armato antifascista'', è stata spedita da Firenze ed era indirizzata al Comune di Cascina. Nel testo compaiono minacce esplicite di morte, come "farai la fine della Petacci", ingiurie ("Sei una fascista") e insulti a sfondo sessuale. La sindaca ha informato polizia e carabinieri e presenterà formale denuncia nelle prossime ore, al rientro dal viaggio nelle Fiandre dove è stata invitata a parlare al congresso del partito identitario fiammingo Vlaams Belang. "Voglio tranquillizzarvi: non sono spaventata - scrive la sindaca su Facebook - Lui è un cretino che si firma gruppo armato antifascista e mi dice che farò la fine di Claretta Petacci rimanendo anonimo. Io invece sono una ragazza che continua a fare politica mettendoci la faccia, senza mai abbassare la testa". "A fronte di un idiota - aggiunge Ceccardi - mi arrivano centinaia di messaggi di solidarietà e apprezzamenti, quindi continuo a non capire che utilità abbiano questi messaggi minatori per chi li manda. Trovate divertimenti più interessanti e costruttivi". Non è la prima volta che Susanna Ceccardi riceve minacce: ad ottobre era stata - "Io quasi quasi provo a violentarla, tanto ho gli occhiali", aveva scritto un uomo su Facebook, ironizzando sull'iniziativa del Comune di Cascina che aveva promosso i corsi di autodifesa per le donne fornendo anche lo spray al peperoncino, per poi recarsi in Comune per porgere alla sindaca le proprie scuse - mentre nel novembre scorso aveva ricevuto una busta con un proiettile.