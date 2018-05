Falcone: quartiere Palermo rifiuta ‘lenzuoli della legalità’, esposti da vigili

Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Gli abitanti del quartiere Passo di Rigano di Palermo dicono no ai 'lenzuoli della legalità' preparati per il XXVI anniversario della strage di Capaci dagli alunni della scuola elementare Emanuela Loi di Palermo e il comando di polizia municipale decide di esporli sulla facciata della sede di via Dogali. "Preso atto della non disponibilità degli abitanti del quartiere ad esporre nei balconi i lenzuoli ed i manifesti degli scolari - si legge in una nota - il comandante ha deciso di dare ospitalità alle idee dei piccoli cittadini sul prospetto prospiciente della caserma di via Dogali, di fronte l'istituto". "Volentieri accogliamo le testimonianze di impegno civile delle giovani generazioni - afferma il comandante Gabriele Marchese - Ognuno di noi deve operare per la legalità e apprezziamo l'iniziativa dei bambini del quartiere Passo di Rigano finalizzata a ricordare la strage che ha visto cadere servitori dello Stato impegnati nella lotta alla mafia".