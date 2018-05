Falcone: Ars offrirà pranzo in Aula bunker Palermo

Palermo, 22 mag. AdnKronos) - L'Assemblea regionale siciliana parteciperà domani, 23 maggio, alle iniziative per il 26esimo anniversario della strage di Capaci offrendo un pranzo nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo. "Maria Falcone, con nostro infinito piacere, ci ha chiesto di collaborare e noi abbiamo dato il nostro assenso - ha detto in Aula il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè - Saremo noi gli organizzatori del pranzo, che avevamo proposto di fare in Assemblea ma 150 invitati non possiamo ospitarli". Il presidente del parlamento siciliano ha quindi ricordato il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. "E' giusto ricordarli uno per uno gli agenti. Anche a loro va estesa la nostra commemorazione, sono eroi dei nostri tempi" ha concluso.