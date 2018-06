Expo: difesa Sala, procura ricorre? basta anticipazioni giornalistiche

Milano, 11 giu. (AdnKronos) - "Ancora una volta, anzi per l'ennesima volta, l'azione giudiziaria della procura generale prima di essere posta in essere, è oggetto di anticipazioni giornalistiche". Lo afferma Salvatore Scuto, avvocato difensore di Giuseppe Sala, in merito alla notizia di un possibile ricorso della procura generale di Milano contro la decisione del gup di proscioglimento dal reato di abuso d'ufficio in relazione all'inchiesta su Expo. "Delle due l'una: o l'autore del lancio si è cimentato in una prognosi tutta personale di ciò che saranno gli intendimenti della procura generale o ha ricevuto da quest'ultimo Ufficio anticipazioni poco opportune anche in relazione alla funzione ed al ruolo che la legge ordinamentale assegna allo stesso", aggiunge. "Comunque sia, ferma la convinzione che le ragioni che hanno determinato la decisione del gup sono tanto granitiche quanto radicalmente infondata è l'ipotesi accusatoria, viene da dire che la vera notizia sarebbe quella della decisione della procura generale di non impugnare la sentenza di proscioglimento a fronte della corretta ricostruzione dei fatti e delle norme effettuata dal giudice", conclude il legale.