Estate: Coldiretti, tintarella per 3 su 4, sos colpi calore (2)

(AdnKronos) - Soprattutto all'inizio della stagione è bene seguire secondo la Coldiretti alcune regole di buon senso e ridurre al minimo le esposizioni ai raggi solari, specie nelle ore centrali della giornata, vestirsi con abiti leggeri chiari di cotone o in altre fibre naturali, fare docce tiepide, stare in luoghi ombreggiati, truccarsi in modo leggero ed usare profumi con essenze naturali, ma soprattutto un'alimentazione con acqua e cibi rinfrescanti come frutta e verdura di stagione, ricche di potassio, calcio e ferro, indispensabili per rinvigorire l'organismo e reintegrare acqua e sali minerali persi con l'eccessiva sudorazione, sono alcune regole da seguire secondo la Coldiretti. Carote, radicchi, albicocche, meloni, pesche e ciliegie sono anche abbronzanti naturali ? conclude la Coldiretti ? per il contenuto in vitamina A o caroteni che aiuta a donare il caratteristico colore ambrato alla pelle. Per favorire l'acquisto di frutta e verdura di qualità al giusto prezzo sono state promosse dalla Coldiretti durante il weekend appuntamenti anche nei mercati di Campagna Amica nelle città e nei luoghi di vacanza.