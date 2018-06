Estate: aumentano prestiti per vacanze +17%, debiti per 120 mln

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Prestiti, sempre più prestiti, anche per andare in vacanze. Già l'anno scorso ben 24 mila italiani hanno chiesto un prestito medio di 4.180 euro per potersi fare le vacanze. Indebitandosi complessivamente per ben 100 milioni di euro. È quanto risulta da un'analisi del tour operator SpeedVacanze.it. Quest'anno a farlo saranno addirittura in 28 mila (+17% rispetto al 2017), chiedendo un prestito medio di 4.300 euro (+3%). Complessivamente si parla quindi di 120 milioni di euro di debiti per le vacanze: il 20% in più rispetto all'anno scorso, secondo le stime di SpeedVacanze.it.