Estate: aumentano prestiti per vacanze +17%, debiti per 120 mln (2)

(AdnKronos) - "Insomma a rivolgersi ad una società di credito per pagare le vacanze è un numero sempre maggiore di italiani", commenta Roberto Sberna, direttore generale di SpeedVacanze.it. Quelli tra loro che già hanno chiesto un prestito l'anno scorso, si ritroveranno a pagare 2 quote per le vacanze degli ultimi 2 anni. E l'anno prossimo non avranno ancora finito di pagare, ritrovandosi probabilmente a dover rinunciare alle ferie o a dover chiedere ancora un altro prestito. Una situazione preoccupante, secondo gli analisti di SpeedVacanze.it. "E ancora più allarmante è la crescita della quota di under 30 che si rivolgono alle banche" sottolinea Giuseppe Gambardella, fondatore di SpeedVacanze.it e di SpeedDate.it.