Estate: a Jesolo torna il divertimento responsabile grazie a ‘Off Limits’ (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nell'ambito di ?Off Limits? vengono proposte ?Io sono Guido? e la Go-card. ?Io sono Guido? prevede che il conducente ?designato? di autoveicolo, che accetta a inizio serata di non bere alcolici e all'alcoltest all'uscita dal locale risulti avere un tasso alcolemico pari a 0, riceva una consumazione analcolica in omaggio. Go-card è una tessera rilasciata a chi effettua l'alcolemia, attraverso la quale vengono raccolti in anonimato dati relativi al consumo dell'alcol, da inserire nella Rete Regionale Veneta Safe Night dei progetti di prevenzione selettiva nei locali del divertimento. L'App ?Off Limits? permette inoltre di calcolare autonomamente il tasso alcolemico teorico, inserendo le bevande alcoliche assunte, fornisce informazioni sugli rischi legati al consumo di sostanze, sulle normative del codice della strada e sul possesso di sostanze illegali. ?Off Limits si qualifica come un'ottima iniziativa pro-giovani - spiega il presidente provinciale SILB, Giancarlo Vianello - e i riscontri positivi sono sotto gli occhi di tutti, visto il numero di giovani che si sono avvicinati e rivolti a questa campagna. Siamo quindi felici di essere parte dell'iniziativa?. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Confcommercio, che assieme a SILB ricopre un ruolo di partner nel progetto Off Limits. ?La campagna da tempo sta dando i suoi frutti - aggiunge il Direttore di Confcommercio, Andrea Granzotto - e ormai è divenuto un contenuto atteso ogni anno perché percepito non solo da chi opera nel settore dell'intrattenimento ma anche dai giovani stessi, come un punto di riferimento per il divertimento sano e responsabile?.