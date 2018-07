Estate: a Jesolo torna il divertimento responsabile grazie a ‘Off Limits’ (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli interventi si concentrano durante l'estate in tutto il litorale afferente all'Ulss4 (da Bibione a Cavallino Treporti) ma in particolare al Lido di Jesolo dove vi è la maggior concentrazione di discoteche e di grandi eventi per giovani. A Jesolo il progetto ?Off Limits? prosegue con la consolidata e proficua collaborazione tra Comune, Ulss4, SILB (sindacato dei locali da ballo) e Confcommercio. Dal luglio a settembre sono previste 33 uscite notturne che avranno come location i più noti locali del divertimento jesolano come King's, Muretto, Vanilla, e nelle piazze Mazzini e Milano. Nei sabato notte, in particolare, è prevista la presenza in orario notturno contemporanea di 2 equipe al Muretto e al King's. Una dozzina di uscite sono previste tra Caorle e Bibione. Altre 12 nel territorio di Cavallino-Treporti. ?Siamo convinti che la prevenzione garantita dalla presenza fattiva nei luoghi del divertimento sia il binario su cui deve essere instradata l'attività di un'amministrazione che voglia sostenere il divertimento responsabile dei giovani - commenta l'assessore alle Politiche Sociali della Città di Jesolo, Roberto Rugolotto -. Su questo binario la città di Jesolo viaggia da ormai vent'anni grazie ad Off Limits, la campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol e droghe che in tutto questo tempo ha dato dei risultati importanti. Non si tratta di un mero servizio di facciata, una garanzia di chi è ospite nella nostra località, ma un autentico strumento di promozione di comportamenti responsabili che raggiunge giovani che poi, finito il momento della festa, tornano nei loro paesi e nelle loro città, portando con loro un bagaglio importante. Jesolo così contribuisce a sostenere giovani che provengono dalle più svariate località?.