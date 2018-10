Esplode chiavetta Usb, poliziotto ferito

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - E' giallo sull'esplosione di una chiavetta Usb che ha provocato il ferimento alla mano di un poliziotto, che ha rischiato di perdere il dito di una mano. E' accaduto negli uffici della Polizia giudiziaria di Trapani, dove l'ispettore di Polizia stava verificando il contenuto della chiavetta Usb, che era stata fatta recapitare a una avvocata di Trapani. Appena ha inserito la chiavetta nel computer c'è stata l'esplosione. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la busta con la chiavetta sarebbe stata recapitata alla legale circa due anni fa. Sulla busta il mittente era l'ordine degli avvocati di Trapani, ma al suo arrivo, la donna si era rivolta all'Ordine chiedendo conferma dell'invio della busta. Al diniego del Presidente dell'Ordine degli avvocati, la donna ha inviato la busta direttamente al Presidente che, a sua volta, l'ha portata in Procura presentando un esposto. Per circa due anni la busta sarebbe rimasta intatta. Nelle scorse settimane il pm titolare dell'indagine contro ignoti avrebbe consegnato alla Polizia giudiziaria la busta. Ma appena il poliziotto ha inserito la chiavetta nel computer l'esplosione. Che ha ferito l'agente a una falange. Ma il poliziotto non perderà le dita. Si trova ricoverato a Marsala presso il reparto di Chirurgia plastica, dove gli viene ricostruito l'unghia del pollice della mano.