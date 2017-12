Epifania: Usb, lavoratori commercio portano Befana ai bimbi ospedale

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - I lavoratori del commercio chiudono l'anno con il lancio della prima iniziativa del 2018: porteranno la Befana ai bimbi ricoverati nel reparto pediatrico dell'ospedale San Camillo di Roma. "L'iniziativa ha trovato il sostegno immediato del direttore della Coop di Via Laurentina che ci aiuterà a realizzare le calze nei giorni successivi al Capodanno. I lavoratori del commercio hanno risposto con entusiasmo inaspettato, considerato il periodo di super lavoro al quale sono sottoposti e che alcuni di loro lavoreranno finanche nel giorno della Befana", sottolinea Francesco Iacovone, dell'USB Lavoro Privato. "Questa iniziativa è un modo per riconsegnare un senso ai giorni di festa, ormai scippati dallo strapotere delle multinazionali del commercio e dal consumismo dilagante. L'occasione per stare accanto a chi soffre e per gridare alle multinazionali del commercio che ci sono cose ben più importanti dei loro profitti. Che un altro mondo si può!", conclude Iacovone.