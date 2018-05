Energia: Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory premiano Bettery (3)

(AdnKronos) - I nostri giovani, rileva Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo, "hanno bisogno di opportunità per mettere la loro creatività al servizio del sistema produttivo. Le loro idee, il loro entusiasmo sono alla base di questo programma realizzato ancora una volta grazie a collaborazioni importanti, con Terna e Cariplo Factory. Operando da soli, e a compartimenti stagni, non si risolvono i problemi". Il problema della disoccupazione giovanile, sottolinea, "va affrontato con una visione sistemica. Next Energy sta dimostrando concretamente quanto importante anche l'alleanza tra generazioni, tra chi ha esperienza e chi ha l'energia tipica dei giovani. Generare opportunità di lavoro tra i giovani perché chi è già in questo ambito trovi nei ragazzi innovazione e stimoli. Un doppio vantaggio, per il sistema economico e per le persone". La seconda edizione di Next Energy, aggiunge Carlo Mango, Consigliere Delegato di Cariplo Factory, "è stata l'occasione per sperimentare sul campo l'innovativo modello di accelerazione diffusa su tutto il territorio nazionale, attraverso la rete di incubatori e acceleratori di Cariplo Factory. La qualità dei progetti presentati oggi indica che il modello risponde in pieno alle necessità di sviluppo e crescita delle nostre startup. Sono convinto che Bettery saprà sfruttare al meglio i 50 mila euro in servizi e, come già successo in passato, avviare un percorso virtuosi di go to market".