Energia: Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory premiano Bettery (2)

(AdnKronos) - I requisiti previsti dalla Call for Ideas appena conclusa: team con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni alla data di presentazione della candidatura e progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL, Technology Readiness Level, compreso tra 2 e 4. La seconda edizione di Next Energy si è caratterizzata grazie ai seguenti numeri qualitativamente rilevanti: nella Call for Talents, si sono candidati circa 100 neolaureati con meno di 28 anni e una laurea specialistica in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Energetica, Gestionale o Meccanica da meno di 12 mesi, con una votazione di 110/110 o 100/100, di cui 10 hanno avuto accesso a uno stage di 6 mesi in Terna; nella Call for Ideas, 22 team di innovatori e/o startup costituite da meno di 12 mesi, di cui 10 hanno avuto accesso a un percorso di empowerment e accelerazione; nella Call for Growth, 80 team di startup già sul mercato, potenzialmente in grado di offrire soluzioni innovative funzionali alle attività di Terna. Gestita da growITup, piattaforma di open innovation creata da Cariplo Factory in collaborazione con Microsoft, la Call for Growth ha visto 5 team cominciare un percorso di collaborazione con Terna finalizzato alla definzione di un progetto pilota. La determinazione dei team di innovatori che hanno partecipato alla seconda edizione di Next Energy, commenta il presidente di Terna, Catia Bastioli, "rappresenta la conferma concreta del valore della formazione e della crescita per i giovani talenti e i loro progetti d'impresa. Siamo convinti che le aziende debbano compiere un salto culturale e diventare sempre più prosumers di innovazione per diffondere l'economia della conoscenza tramite tecnologie e soluzioni originali, realizzate anche grazie alla collaborazione con le startup e il mondo accademico".