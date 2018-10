Energia: Tamburi (Enel Italia), più investimenti, dl Fer interessante

Capri, 4 ott. (AdnKronos) - Per arrivare ai nuovi target europei in tema di rinnovabili c'è bisogno di maggiori investimenti e di una spinta delle istituzioni che possa condurre a una nuova regolazione. E' in sintesi la ricetta indicata dall'ad di Enel Italia Carlo Tamburi intervenendo al Digital Summit per il futuro delle energie rinnovabili. Per i risultati da conseguire su questo fronte al 2020 "siamo sicuramente in anticipo rispetto ai target europei" ha detto il manager mentre "i target al 2030 sono stati rivisti e questi possono essere raggiunti solo grazie a investimenti; c'è bisogno di una nuova regolazione perchè le rinnovabili entrino a pieno titolo nella produzione ma anche nei servizi". Infatti il governo in questa direzione sta lavorando al decreto Fer che contiene "interessanti novità", spiega Tamburi. Infatti "in altri paesi le rinnovabili sono state facilitate dai cosiddetti contratti a lungo termine, dando cioè a chi produce la possibilità di guardare avanti con una prospettiva abbastanza chiara per poter vendere la produzione a 15 e anche a 20 anni".