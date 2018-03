Energia: Rem 2018, a Ravenna il 14 e il 15 focus su Industria 4.0 (2)

(AdnKronos) - Il convegno si articola in due giorni: nel primo saranno presentati gli incentivi messi a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico e le ricadute economiche del Piano nazionale Industria 4.0. Seguiranno le esperienze dei big player e di alcune start up. Nel secondo, si punterà sul ruolo del mondo accademico, con il coinvolgimento delle Università di Bologna, del Politecnico di Milano e e dell'Università della Basilicata. "Puntiamo molto sulle università quale luogo di ricerca e innovazione, ma anche fucina per giovani imprese. Industria 4.0 - ha ribadito Titone - interessa trasversalmente tutti gli indirizzi di laurea rappresentando una vera rivoluzione culturale. Rem, come Omc, si confermano un'ulteriore opportunità di confronto per studenti e dottorandi con le industrie leader nell'innovazione".